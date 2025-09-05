Valute / RKT
RKT: Rocket Companies Inc Class A
20.51 USD 0.62 (2.93%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio RKT ha avuto una variazione del -2.93% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 20.19 e ad un massimo di 21.40.
Segui le dinamiche di Rocket Companies Inc Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
20.19 21.40
20.19 21.40
10.06 22.55
10.06 22.55
- Chiusura Precedente
21.13
- Apertura
21.16
- Bid
20.51
- Ask
20.81
- Minimo
20.19
- Massimo
21.40
- Volume
20.122 K
- Variazione giornaliera
-2.93%
- Variazione Mensile
19.94%
- Variazione Semestrale
68.81%
- Variazione Annuale
6.55%
20 settembre, sabato