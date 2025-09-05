통화 / RKT
RKT: Rocket Companies Inc Class A
20.51 USD 0.62 (2.93%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
RKT 환율이 오늘 -2.93%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 20.19이고 고가는 21.40이었습니다.
Rocket Companies Inc Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
RKT News
- 美 모기지 금리, 1년만에 최저...하락세 지속은 "글쎼"
- U.S. Housing Crunch: The Policy Shift That Could Trigger a Market Rebound
- Oracle and Tesla Lead Tuesday’s Market Cap Stock Movers
- 바클레이즈, 미국 시장 약세로 할레온 등급 하향 및 목표가 인하
- Barclays downgrades Haleon to “equal weight,” cuts price target on U.S. weakness
- 모기지 금리 하락으로 수혜 받을 수 있는 주식 9종목
- Plunging Mortgage Rates Could Light Up These 9 Stocks - Rocket Companies (NYSE:RKT)
- Tesla, Delta Air, Teck Resources And A Financial Stock On CNBC's 'Final Trades' - Rocket Companies (NYSE:RKT), Delta Air Lines (NYSE:DAL)
- Beeline Holdings: An AI And Crypto-Powered Disruptor In The Home Mortgage Market (NASDAQ:BLNE)
- Lower rates are good for Rocket Companies, BofA analysts say
- What's Going On With Rocket Companies Stock Wednesday? - Rocket Companies (NYSE:RKT)
- Rocket Companies stock hits 52-week high at 21.46 USD
- Lennar, Rocket Companies And More: CNBC's 'Final Trades' - iShares MSCI China ETF (NASDAQ:MCHI), Lennar (NYSE:LEN)
- OPEN Stock Soars 171% in a Month: Time to Cash Out or Stay In?
- Trump-Linked Mortgage Trade? Citron Says This Stock Is A Soldier In 'War On Housing' — Predicts 91% Upside - loanDepot (NYSE:LDI)
- Tracking Dan Loeb’s Third Point Portfolio – Q2 2025 Update (NYSE:SPNT)
- Rocket Companies at Barclays Conference: Strategic Investments in Tech
- Mortgage rates dive on reports of worsening U.S. economy: ‘We are seeing a lot of interest in refinances’
- LendingTree Hits 52-Week High: What's Driving the Surge?
- loanDepot stock soars after Citron Research highlights servicing value
- Citigroup, Home Depot, Rocket Companies And A Tech Stock On CNBC's 'Final Trades' - Citigroup (NYSE:C), Charter Communications (NASDAQ:CHTR)
- Where Will Opendoor Stock Be in 5 Years?
- loanDepot stock jumps after Citron Research sees significant upside
- Rocket, Mr. Cooper Stocks Rally After Merger Approval, Rate Cut Hopes Lift Market Mood - Rocket Companies (NYSE:RKT)
일일 변동 비율
20.19 21.40
년간 변동
10.06 22.55
- 이전 종가
- 21.13
- 시가
- 21.16
- Bid
- 20.51
- Ask
- 20.81
- 저가
- 20.19
- 고가
- 21.40
- 볼륨
- 20.122 K
- 일일 변동
- -2.93%
- 월 변동
- 19.94%
- 6개월 변동
- 68.81%
- 년간 변동율
- 6.55%
20 9월, 토요일