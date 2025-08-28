货币 / RKT
RKT: Rocket Companies Inc Class A
21.18 USD 0.43 (2.07%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日RKT汇率已更改2.07%。当日，交易品种以低点20.86和高点21.55进行交易。
关注Rocket Companies Inc Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RKT新闻
- Oracle and Tesla Lead Tuesday’s Market Cap Stock Movers
- Barclays downgrades Haleon to “equal weight,” cuts price target on U.S. weakness
- Plunging Mortgage Rates Could Light Up These 9 Stocks - Rocket Companies (NYSE:RKT)
- Tesla, Delta Air, Teck Resources And A Financial Stock On CNBC's 'Final Trades' - Rocket Companies (NYSE:RKT), Delta Air Lines (NYSE:DAL)
- Beeline Holdings: An AI And Crypto-Powered Disruptor In The Home Mortgage Market (NASDAQ:BLNE)
- Lower rates are good for Rocket Companies, BofA analysts say
- What's Going On With Rocket Companies Stock Wednesday? - Rocket Companies (NYSE:RKT)
- Rocket Companies stock hits 52-week high at 21.46 USD
- Lennar, Rocket Companies And More: CNBC's 'Final Trades' - iShares MSCI China ETF (NASDAQ:MCHI), Lennar (NYSE:LEN)
- OPEN Stock Soars 171% in a Month: Time to Cash Out or Stay In?
- Trump-Linked Mortgage Trade? Citron Says This Stock Is A Soldier In 'War On Housing' — Predicts 91% Upside - loanDepot (NYSE:LDI)
- Tracking Dan Loeb’s Third Point Portfolio – Q2 2025 Update (NYSE:SPNT)
- Rocket Companies at Barclays Conference: Strategic Investments in Tech
- Mortgage rates dive on reports of worsening U.S. economy: ‘We are seeing a lot of interest in refinances’
- LendingTree Hits 52-Week High: What's Driving the Surge?
- loanDepot stock soars after Citron Research highlights servicing value
- Citigroup, Home Depot, Rocket Companies And A Tech Stock On CNBC's 'Final Trades' - Citigroup (NYSE:C), Charter Communications (NASDAQ:CHTR)
- Where Will Opendoor Stock Be in 5 Years?
- loanDepot stock jumps after Citron Research sees significant upside
- Rocket, Mr. Cooper Stocks Rally After Merger Approval, Rate Cut Hopes Lift Market Mood - Rocket Companies (NYSE:RKT)
- London stocks rise on a boost from consumer staples and utilities
- Reckitt Benckiser publishes base prospectus for £10bn EMTN programme
- Top European Food/HPC Stocks to Watch as per UBS
- This seasoned buyer took nearly a year to find a home. Here’s what his experience says about the ‘buyer’s market.’
日范围
20.86 21.55
年范围
10.06 22.55
- 前一天收盘价
- 20.75
- 开盘价
- 21.05
- 卖价
- 21.18
- 买价
- 21.48
- 最低价
- 20.86
- 最高价
- 21.55
- 交易量
- 12.549 K
- 日变化
- 2.07%
- 月变化
- 23.86%
- 6个月变化
- 74.32%
- 年变化
- 10.03%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值