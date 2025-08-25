Dövizler / RIO
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
RIO: Rio Tinto Plc
62.36 USD 0.39 (0.63%)
Sektör: Temel materyaller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
RIO fiyatı bugün 0.63% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 61.72 ve Yüksek fiyatı olarak 62.45 aralığında işlem gördü.
Rio Tinto Plc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RIO haberleri
- Brodrick And Eade On What's Really Powering The Rally In Stocks And Metals
- 3 Great High-Yield Dividend Stocks to Buy in September
- Rio Tinto ara dönem temettüsü için döviz kurlarını açıkladı
- Rio Tinto announces currency exchange rates for interim dividend
- BHP flags organic copper growth, US allure, silent on big buyouts
- Rio Tinto Stock: The Income Is Strong, The Catalysts Are Weak (NYSE:RIO)
- Demir cevheri fiyatları: Volatilite neden 15 yılın en düşük seviyesinde?
- Iron ore prices: why is volatility at the lowest level in over 15 years?
- London stocks set for weekly gains; investors assess key economic data
- Analysis-Anglo-Teck proposed merger could break mining consolidation deadlock
- London stocks edge higher led by industrials, banks; US jobs data in focus
- H.C. Wainwright initiates 5E Advanced Materials stock with Buy rating
- Tariff Impact Exposes Aluminum Market Fragility - Alcoa (NYSE:AA), Century Aluminum (NASDAQ:CENX)
- What's Going On With Rio Tinto Stock Wednesday? - Rio Tinto (NYSE:RIO)
- Fortescue Metals stock downgraded by CLSA on cash flow risks
- European stocks mixed; Nvidia’s results, French stability in focus
- Rio Tinto streamlines into three core divisions under new CEO
- Rio Tinto restructures into three business units, names new iron ore chief
- Rio Tinto Stock: Switches Hard Hats At The Top (NYSE:RIO)
- Asia stocks muted as tech dithers ahead of Nvidia earnings
- US Overhauls The Critical Minerals List, Targets Copper And Silver - BHP Group (NYSE:BHP), Global X Copper Miners ETF (ARCA:COPX)
- Lithium Miners News For The Month Of August 2025
- Asia stocks dip as US rate cut cheer eases; tech on edge before Nvidia
- Morgan Stanley raises Rio Tinto stock price target to AUD121 on model update
Günlük aralık
61.72 62.45
Yıllık aralık
51.67 72.08
- Önceki kapanış
- 61.97
- Açılış
- 61.85
- Satış
- 62.36
- Alış
- 62.66
- Düşük
- 61.72
- Yüksek
- 62.45
- Hacim
- 5.544 K
- Günlük değişim
- 0.63%
- Aylık değişim
- 1.23%
- 6 aylık değişim
- 3.31%
- Yıllık değişim
- -12.01%
21 Eylül, Pazar