FiyatlarBölümler
Dövizler / RIO
Geri dön - Hisse senetleri

RIO: Rio Tinto Plc

62.36 USD 0.39 (0.63%)
Sektör: Temel materyaller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

RIO fiyatı bugün 0.63% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 61.72 ve Yüksek fiyatı olarak 62.45 aralığında işlem gördü.

Rio Tinto Plc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

RIO haberleri

Günlük aralık
61.72 62.45
Yıllık aralık
51.67 72.08
Önceki kapanış
61.97
Açılış
61.85
Satış
62.36
Alış
62.66
Düşük
61.72
Yüksek
62.45
Hacim
5.544 K
Günlük değişim
0.63%
Aylık değişim
1.23%
6 aylık değişim
3.31%
Yıllık değişim
-12.01%
21 Eylül, Pazar