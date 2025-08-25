Валюты / RIO
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
RIO: Rio Tinto Plc
63.42 USD 0.27 (0.42%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс RIO за сегодня изменился на -0.42%. При этом минимальная цена на торгах достигала 63.18, а максимальная — 64.02.
Следите за динамикой Rio Tinto Plc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости RIO
- 3 Great High-Yield Dividend Stocks to Buy in September
- Rio Tinto объявляет обменные курсы валют для промежуточных дивидендов
- Rio Tinto announces currency exchange rates for interim dividend
- BHP flags organic copper growth, US allure, silent on big buyouts
- Rio Tinto Stock: The Income Is Strong, The Catalysts Are Weak (NYSE:RIO)
- Цены на железную руду: почему волатильность на самом низком уровне за 15 лет?
- Iron ore prices: why is volatility at the lowest level in over 15 years?
- London stocks set for weekly gains; investors assess key economic data
- Analysis-Anglo-Teck proposed merger could break mining consolidation deadlock
- London stocks edge higher led by industrials, banks; US jobs data in focus
- H.C. Wainwright initiates 5E Advanced Materials stock with Buy rating
- Tariff Impact Exposes Aluminum Market Fragility - Alcoa (NYSE:AA), Century Aluminum (NASDAQ:CENX)
- What's Going On With Rio Tinto Stock Wednesday? - Rio Tinto (NYSE:RIO)
- Fortescue Metals stock downgraded by CLSA on cash flow risks
- European stocks mixed; Nvidia’s results, French stability in focus
- Rio Tinto streamlines into three core divisions under new CEO
- Rio Tinto restructures into three business units, names new iron ore chief
- Rio Tinto Stock: Switches Hard Hats At The Top (NYSE:RIO)
- Asia stocks muted as tech dithers ahead of Nvidia earnings
- US Overhauls The Critical Minerals List, Targets Copper And Silver - BHP Group (NYSE:BHP), Global X Copper Miners ETF (ARCA:COPX)
- Lithium Miners News For The Month Of August 2025
- Asia stocks dip as US rate cut cheer eases; tech on edge before Nvidia
- Morgan Stanley raises Rio Tinto stock price target to AUD121 on model update
- Gold prices cool after rallying on Powell rate cut talk
Дневной диапазон
63.18 64.02
Годовой диапазон
51.67 72.08
- Предыдущее закрытие
- 63.69
- Open
- 63.98
- Bid
- 63.42
- Ask
- 63.72
- Low
- 63.18
- High
- 64.02
- Объем
- 6.323 K
- Дневное изменение
- -0.42%
- Месячное изменение
- 2.95%
- 6-месячное изменение
- 5.07%
- Годовое изменение
- -10.51%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.