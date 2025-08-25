КотировкиРазделы
Валюты / RIO
Назад в Рынок акций США

RIO: Rio Tinto Plc

63.42 USD 0.27 (0.42%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс RIO за сегодня изменился на -0.42%. При этом минимальная цена на торгах достигала 63.18, а максимальная — 64.02.

Следите за динамикой Rio Tinto Plc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости RIO

Дневной диапазон
63.18 64.02
Годовой диапазон
51.67 72.08
Предыдущее закрытие
63.69
Open
63.98
Bid
63.42
Ask
63.72
Low
63.18
High
64.02
Объем
6.323 K
Дневное изменение
-0.42%
Месячное изменение
2.95%
6-месячное изменение
5.07%
Годовое изменение
-10.51%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.