RIO: Rio Tinto Plc
61.97 USD 1.06 (1.68%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
RIOの今日の為替レートは、-1.68%変化しました。日中、通貨は1あたり61.87の安値と62.66の高値で取引されました。
Rio Tinto Plcダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
61.87 62.66
1年のレンジ
51.67 72.08
- 以前の終値
- 63.03
- 始値
- 62.59
- 買値
- 61.97
- 買値
- 62.27
- 安値
- 61.87
- 高値
- 62.66
- 出来高
- 5.783 K
- 1日の変化
- -1.68%
- 1ヶ月の変化
- 0.60%
- 6ヶ月の変化
- 2.67%
- 1年の変化
- -12.56%
