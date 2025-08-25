クォートセクション
通貨 / RIO
RIO: Rio Tinto Plc

61.97 USD 1.06 (1.68%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

RIOの今日の為替レートは、-1.68%変化しました。日中、通貨は1あたり61.87の安値と62.66の高値で取引されました。

Rio Tinto Plcダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

1日のレンジ
61.87 62.66
1年のレンジ
51.67 72.08
以前の終値
63.03
始値
62.59
買値
61.97
買値
62.27
安値
61.87
高値
62.66
出来高
5.783 K
1日の変化
-1.68%
1ヶ月の変化
0.60%
6ヶ月の変化
2.67%
1年の変化
-12.56%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K