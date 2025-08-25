QuotazioniSezioni
Valute / RIO
RIO: Rio Tinto Plc

62.36 USD 0.39 (0.63%)
Settore: Materiali di Base Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio RIO ha avuto una variazione del 0.63% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 61.72 e ad un massimo di 62.45.

Segui le dinamiche di Rio Tinto Plc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
61.72 62.45
Intervallo Annuale
51.67 72.08
Chiusura Precedente
61.97
Apertura
61.85
Bid
62.36
Ask
62.66
Minimo
61.72
Massimo
62.45
Volume
5.544 K
Variazione giornaliera
0.63%
Variazione Mensile
1.23%
Variazione Semestrale
3.31%
Variazione Annuale
-12.01%
20 settembre, sabato