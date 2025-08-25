Valute / RIO
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
RIO: Rio Tinto Plc
62.36 USD 0.39 (0.63%)
Settore: Materiali di Base Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio RIO ha avuto una variazione del 0.63% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 61.72 e ad un massimo di 62.45.
Segui le dinamiche di Rio Tinto Plc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RIO News
- Brodrick And Eade On What's Really Powering The Rally In Stocks And Metals
- 3 Great High-Yield Dividend Stocks to Buy in September
- Rio Tinto annuncia i tassi di cambio per il dividendo intermedio
- Rio Tinto announces currency exchange rates for interim dividend
- BHP flags organic copper growth, US allure, silent on big buyouts
- Rio Tinto Stock: The Income Is Strong, The Catalysts Are Weak (NYSE:RIO)
- Prezzi del minerale di ferro: perché la volatilità è ai minimi da oltre 15 anni?
- Iron ore prices: why is volatility at the lowest level in over 15 years?
- London stocks set for weekly gains; investors assess key economic data
- Analysis-Anglo-Teck proposed merger could break mining consolidation deadlock
- London stocks edge higher led by industrials, banks; US jobs data in focus
- H.C. Wainwright initiates 5E Advanced Materials stock with Buy rating
- Tariff Impact Exposes Aluminum Market Fragility - Alcoa (NYSE:AA), Century Aluminum (NASDAQ:CENX)
- What's Going On With Rio Tinto Stock Wednesday? - Rio Tinto (NYSE:RIO)
- Fortescue Metals stock downgraded by CLSA on cash flow risks
- European stocks mixed; Nvidia’s results, French stability in focus
- Rio Tinto streamlines into three core divisions under new CEO
- Rio Tinto restructures into three business units, names new iron ore chief
- Rio Tinto Stock: Switches Hard Hats At The Top (NYSE:RIO)
- Asia stocks muted as tech dithers ahead of Nvidia earnings
- US Overhauls The Critical Minerals List, Targets Copper And Silver - BHP Group (NYSE:BHP), Global X Copper Miners ETF (ARCA:COPX)
- Lithium Miners News For The Month Of August 2025
- Asia stocks dip as US rate cut cheer eases; tech on edge before Nvidia
- Morgan Stanley raises Rio Tinto stock price target to AUD121 on model update
Intervallo Giornaliero
61.72 62.45
Intervallo Annuale
51.67 72.08
- Chiusura Precedente
- 61.97
- Apertura
- 61.85
- Bid
- 62.36
- Ask
- 62.66
- Minimo
- 61.72
- Massimo
- 62.45
- Volume
- 5.544 K
- Variazione giornaliera
- 0.63%
- Variazione Mensile
- 1.23%
- Variazione Semestrale
- 3.31%
- Variazione Annuale
- -12.01%
20 settembre, sabato