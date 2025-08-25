Moedas / RIO
RIO: Rio Tinto Plc
63.03 USD 0.39 (0.61%)
Setor: Materiais-primas Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do RIO para hoje mudou para -0.61%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 62.61 e o mais alto foi 63.49.
Veja a dinâmica do par de moedas Rio Tinto Plc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
RIO Notícias
Faixa diária
62.61 63.49
Faixa anual
51.67 72.08
