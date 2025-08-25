통화 / RIO
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
RIO: Rio Tinto Plc
62.36 USD 0.39 (0.63%)
부문: 기본 재료 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
RIO 환율이 오늘 0.63%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 61.72이고 고가는 62.45이었습니다.
Rio Tinto Plc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RIO News
- Brodrick And Eade On What's Really Powering The Rally In Stocks And Metals
- 3 Great High-Yield Dividend Stocks to Buy in September
- 리오틴토, 중간 배당금 환율 발표
- Rio Tinto announces currency exchange rates for interim dividend
- BHP flags organic copper growth, US allure, silent on big buyouts
- Rio Tinto Stock: The Income Is Strong, The Catalysts Are Weak (NYSE:RIO)
- 철광석 가격: 왜 변동성이 15년 만에 최저 수준인가?
- Iron ore prices: why is volatility at the lowest level in over 15 years?
- London stocks set for weekly gains; investors assess key economic data
- Analysis-Anglo-Teck proposed merger could break mining consolidation deadlock
- London stocks edge higher led by industrials, banks; US jobs data in focus
- H.C. Wainwright initiates 5E Advanced Materials stock with Buy rating
- Tariff Impact Exposes Aluminum Market Fragility - Alcoa (NYSE:AA), Century Aluminum (NASDAQ:CENX)
- What's Going On With Rio Tinto Stock Wednesday? - Rio Tinto (NYSE:RIO)
- Fortescue Metals stock downgraded by CLSA on cash flow risks
- European stocks mixed; Nvidia’s results, French stability in focus
- Rio Tinto streamlines into three core divisions under new CEO
- Rio Tinto restructures into three business units, names new iron ore chief
- Rio Tinto Stock: Switches Hard Hats At The Top (NYSE:RIO)
- Asia stocks muted as tech dithers ahead of Nvidia earnings
- US Overhauls The Critical Minerals List, Targets Copper And Silver - BHP Group (NYSE:BHP), Global X Copper Miners ETF (ARCA:COPX)
- Lithium Miners News For The Month Of August 2025
- Asia stocks dip as US rate cut cheer eases; tech on edge before Nvidia
- Morgan Stanley raises Rio Tinto stock price target to AUD121 on model update
일일 변동 비율
61.72 62.45
년간 변동
51.67 72.08
- 이전 종가
- 61.97
- 시가
- 61.85
- Bid
- 62.36
- Ask
- 62.66
- 저가
- 61.72
- 고가
- 62.45
- 볼륨
- 5.544 K
- 일일 변동
- 0.63%
- 월 변동
- 1.23%
- 6개월 변동
- 3.31%
- 년간 변동율
- -12.01%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K