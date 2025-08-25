Devises / RIO
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
RIO: Rio Tinto Plc
62.36 USD 0.39 (0.63%)
Secteur: Matériaux de base Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de RIO a changé de 0.63% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 61.72 et à un maximum de 62.45.
Suivez la dynamique Rio Tinto Plc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RIO Nouvelles
- Brodrick And Eade On What's Really Powering The Rally In Stocks And Metals
- 3 Great High-Yield Dividend Stocks to Buy in September
- Rio Tinto annonce les taux de change pour son dividende intérimaire
- Rio Tinto announces currency exchange rates for interim dividend
- BHP flags organic copper growth, US allure, silent on big buyouts
- Rio Tinto Stock: The Income Is Strong, The Catalysts Are Weak (NYSE:RIO)
- Prix du minerai de fer : pourquoi la volatilité est-elle au plus bas depuis 15 ans ?
- Iron ore prices: why is volatility at the lowest level in over 15 years?
- London stocks set for weekly gains; investors assess key economic data
- Analysis-Anglo-Teck proposed merger could break mining consolidation deadlock
- London stocks edge higher led by industrials, banks; US jobs data in focus
- H.C. Wainwright initiates 5E Advanced Materials stock with Buy rating
- Tariff Impact Exposes Aluminum Market Fragility - Alcoa (NYSE:AA), Century Aluminum (NASDAQ:CENX)
- What's Going On With Rio Tinto Stock Wednesday? - Rio Tinto (NYSE:RIO)
- Fortescue Metals stock downgraded by CLSA on cash flow risks
- European stocks mixed; Nvidia’s results, French stability in focus
- Rio Tinto streamlines into three core divisions under new CEO
- Rio Tinto restructures into three business units, names new iron ore chief
- Rio Tinto Stock: Switches Hard Hats At The Top (NYSE:RIO)
- Asia stocks muted as tech dithers ahead of Nvidia earnings
- US Overhauls The Critical Minerals List, Targets Copper And Silver - BHP Group (NYSE:BHP), Global X Copper Miners ETF (ARCA:COPX)
- Lithium Miners News For The Month Of August 2025
- Asia stocks dip as US rate cut cheer eases; tech on edge before Nvidia
- Morgan Stanley raises Rio Tinto stock price target to AUD121 on model update
Range quotidien
61.72 62.45
Range Annuel
51.67 72.08
- Clôture Précédente
- 61.97
- Ouverture
- 61.85
- Bid
- 62.36
- Ask
- 62.66
- Plus Bas
- 61.72
- Plus Haut
- 62.45
- Volume
- 5.544 K
- Changement quotidien
- 0.63%
- Changement Mensuel
- 1.23%
- Changement à 6 Mois
- 3.31%
- Changement Annuel
- -12.01%
20 septembre, samedi