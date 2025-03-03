FiyatlarBölümler
RILYG: B. Riley Financial Inc - 5.00% Senior Notes due 2026

19.7500 USD 0.2500 (1.25%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

RILYG fiyatı bugün -1.25% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 19.4700 ve Yüksek fiyatı olarak 20.0200 aralığında işlem gördü.

B. Riley Financial Inc - 5.00% Senior Notes due 2026 hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
19.4700 20.0200
Yıllık aralık
6.1200 21.0000
Önceki kapanış
20.0000
Açılış
20.0200
Satış
19.7500
Alış
19.7530
Düşük
19.4700
Yüksek
20.0200
Hacim
32
Günlük değişim
-1.25%
Aylık değişim
1.28%
6 aylık değişim
68.80%
Yıllık değişim
70.11%
