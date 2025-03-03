Devises / RILYG
RILYG: B. Riley Financial Inc - 5.00% Senior Notes due 2026
19.7500 USD 0.2500 (1.25%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de RILYG a changé de -1.25% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 19.4700 et à un maximum de 20.0200.
Suivez la dynamique B. Riley Financial Inc - 5.00% Senior Notes due 2026. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
RILYG Nouvelles
Range quotidien
19.4700 20.0200
Range Annuel
6.1200 21.0000
- Clôture Précédente
- 20.0000
- Ouverture
- 20.0200
- Bid
- 19.7500
- Ask
- 19.7530
- Plus Bas
- 19.4700
- Plus Haut
- 20.0200
- Volume
- 32
- Changement quotidien
- -1.25%
- Changement Mensuel
- 1.28%
- Changement à 6 Mois
- 68.80%
- Changement Annuel
- 70.11%
20 septembre, samedi