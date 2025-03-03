CotationsSections
RILYG: B. Riley Financial Inc - 5.00% Senior Notes due 2026

19.7500 USD 0.2500 (1.25%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de RILYG a changé de -1.25% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 19.4700 et à un maximum de 20.0200.

Suivez la dynamique B. Riley Financial Inc - 5.00% Senior Notes due 2026. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
19.4700 20.0200
Range Annuel
6.1200 21.0000
Clôture Précédente
20.0000
Ouverture
20.0200
Bid
19.7500
Ask
19.7530
Plus Bas
19.4700
Plus Haut
20.0200
Volume
32
Changement quotidien
-1.25%
Changement Mensuel
1.28%
Changement à 6 Mois
68.80%
Changement Annuel
70.11%
20 septembre, samedi