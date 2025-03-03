Währungen / RILYG
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
RILYG: B. Riley Financial Inc - 5.00% Senior Notes due 2026
20.0200 USD 0.0200 (0.10%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von RILYG hat sich für heute um 0.10% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 20.0200 bis zu einem Hoch von 20.0200 gehandelt.
Verfolgen Sie die B. Riley Financial Inc - 5.00% Senior Notes due 2026-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RILYG News
- B. Riley Financial, Inc. (RILY) Business Update Call
- B. Riley Financial: Near-Term Bankruptcy Filing Increasingly Unlikely (NASDAQ:RILY)
- The Preferred Stock IPO Market 'Unfroze' In May (NYSE:FOUR)
- B. Riley Financial: Surprise Debt Exchange Is Positive, But Major Challenges Remain (RILY)
- B. Riley: Q4 EBITDA Shows Positive Direction, But Economic Tailwinds Are Waning (RILY)
- B. Riley Financial, Inc. (RILY) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Tagesspanne
20.0200 20.0200
Jahresspanne
6.1200 21.0000
- Vorheriger Schlusskurs
- 20.0000
- Eröffnung
- 20.0200
- Bid
- 20.0200
- Ask
- 20.0230
- Tief
- 20.0200
- Hoch
- 20.0200
- Volumen
- 5
- Tagesänderung
- 0.10%
- Monatsänderung
- 2.67%
- 6-Monatsänderung
- 71.11%
- Jahresänderung
- 72.44%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K