RILYG: B. Riley Financial Inc - 5.00% Senior Notes due 2026

20.0200 USD 0.0200 (0.10%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von RILYG hat sich für heute um 0.10% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 20.0200 bis zu einem Hoch von 20.0200 gehandelt.

Verfolgen Sie die B. Riley Financial Inc - 5.00% Senior Notes due 2026-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
20.0200 20.0200
Jahresspanne
6.1200 21.0000
Vorheriger Schlusskurs
20.0000
Eröffnung
20.0200
Bid
20.0200
Ask
20.0230
Tief
20.0200
Hoch
20.0200
Volumen
5
Tagesänderung
0.10%
Monatsänderung
2.67%
6-Monatsänderung
71.11%
Jahresänderung
72.44%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K