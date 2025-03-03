クォートセクション
通貨 / RILYG
RILYG: B. Riley Financial Inc - 5.00% Senior Notes due 2026

20.0000 USD 0.7500 (3.61%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

RILYGの今日の為替レートは、-3.61%変化しました。日中、通貨は1あたり19.8400の安値と20.8799の高値で取引されました。

B. Riley Financial Inc - 5.00% Senior Notes due 2026ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
19.8400 20.8799
1年のレンジ
6.1200 21.0000
以前の終値
20.7500
始値
20.6000
買値
20.0000
買値
20.0030
安値
19.8400
高値
20.8799
出来高
84
1日の変化
-3.61%
1ヶ月の変化
2.56%
6ヶ月の変化
70.94%
1年の変化
72.27%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K