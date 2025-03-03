通貨 / RILYG
RILYG: B. Riley Financial Inc - 5.00% Senior Notes due 2026
20.0000 USD 0.7500 (3.61%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
RILYGの今日の為替レートは、-3.61%変化しました。日中、通貨は1あたり19.8400の安値と20.8799の高値で取引されました。
B. Riley Financial Inc - 5.00% Senior Notes due 2026ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
19.8400 20.8799
1年のレンジ
6.1200 21.0000
- 以前の終値
- 20.7500
- 始値
- 20.6000
- 買値
- 20.0000
- 買値
- 20.0030
- 安値
- 19.8400
- 高値
- 20.8799
- 出来高
- 84
- 1日の変化
- -3.61%
- 1ヶ月の変化
- 2.56%
- 6ヶ月の変化
- 70.94%
- 1年の変化
- 72.27%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K