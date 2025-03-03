Moedas / RILYG
RILYG: B. Riley Financial Inc - 5.00% Senior Notes due 2026
20.2050 USD 0.5450 (2.63%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do RILYG para hoje mudou para -2.63%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 20.0000 e o mais alto foi 20.8799.
Veja a dinâmica do par de moedas B. Riley Financial Inc - 5.00% Senior Notes due 2026. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
20.0000 20.8799
Faixa anual
6.1200 21.0000
- Fechamento anterior
- 20.7500
- Open
- 20.6000
- Bid
- 20.2050
- Ask
- 20.2080
- Low
- 20.0000
- High
- 20.8799
- Volume
- 37
- Mudança diária
- -2.63%
- Mudança mensal
- 3.62%
- Mudança de 6 meses
- 72.69%
- Mudança anual
- 74.03%
