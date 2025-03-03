货币 / RILYG
RILYG: B. Riley Financial Inc - 5.00% Senior Notes due 2026
20.5900 USD 0.1000 (0.49%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日RILYG汇率已更改0.49%。当日，交易品种以低点20.4601和高点20.5993进行交易。
关注B. Riley Financial Inc - 5.00% Senior Notes due 2026动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RILYG新闻
- B. Riley Financial, Inc. (RILY) Business Update Call
- B. Riley Financial: Near-Term Bankruptcy Filing Increasingly Unlikely (NASDAQ:RILY)
- The Preferred Stock IPO Market 'Unfroze' In May (NYSE:FOUR)
- B. Riley Financial: Surprise Debt Exchange Is Positive, But Major Challenges Remain (RILY)
- B. Riley: Q4 EBITDA Shows Positive Direction, But Economic Tailwinds Are Waning (RILY)
- B. Riley Financial, Inc. (RILY) Q4 2024 Earnings Call Transcript
日范围
20.4601 20.5993
年范围
6.1200 21.0000
- 前一天收盘价
- 20.4900
- 开盘价
- 20.5000
- 卖价
- 20.5900
- 买价
- 20.5930
- 最低价
- 20.4601
- 最高价
- 20.5993
- 交易量
- 7
- 日变化
- 0.49%
- 月变化
- 5.59%
- 6个月变化
- 75.98%
- 年变化
- 77.35%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值