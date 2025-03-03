QuotazioniSezioni
Valute / RILYG
Tornare a Azioni

RILYG: B. Riley Financial Inc - 5.00% Senior Notes due 2026

19.7500 USD 0.2500 (1.25%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio RILYG ha avuto una variazione del -1.25% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 19.4700 e ad un massimo di 20.0200.

Segui le dinamiche di B. Riley Financial Inc - 5.00% Senior Notes due 2026. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

RILYG News

Intervallo Giornaliero
19.4700 20.0200
Intervallo Annuale
6.1200 21.0000
Chiusura Precedente
20.0000
Apertura
20.0200
Bid
19.7500
Ask
19.7530
Minimo
19.4700
Massimo
20.0200
Volume
32
Variazione giornaliera
-1.25%
Variazione Mensile
1.28%
Variazione Semestrale
68.80%
Variazione Annuale
70.11%
20 settembre, sabato