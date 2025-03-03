Valute / RILYG
RILYG: B. Riley Financial Inc - 5.00% Senior Notes due 2026
19.7500 USD 0.2500 (1.25%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio RILYG ha avuto una variazione del -1.25% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 19.4700 e ad un massimo di 20.0200.
Segui le dinamiche di B. Riley Financial Inc - 5.00% Senior Notes due 2026. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
RILYG News
- B. Riley Financial, Inc. (RILY) Business Update Call
- B. Riley Financial: Near-Term Bankruptcy Filing Increasingly Unlikely (NASDAQ:RILY)
- The Preferred Stock IPO Market 'Unfroze' In May (NYSE:FOUR)
- B. Riley Financial: Surprise Debt Exchange Is Positive, But Major Challenges Remain (RILY)
- B. Riley: Q4 EBITDA Shows Positive Direction, But Economic Tailwinds Are Waning (RILY)
- B. Riley Financial, Inc. (RILY) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Intervallo Giornaliero
19.4700 20.0200
Intervallo Annuale
6.1200 21.0000
- Chiusura Precedente
- 20.0000
- Apertura
- 20.0200
- Bid
- 19.7500
- Ask
- 19.7530
- Minimo
- 19.4700
- Massimo
- 20.0200
- Volume
- 32
- Variazione giornaliera
- -1.25%
- Variazione Mensile
- 1.28%
- Variazione Semestrale
- 68.80%
- Variazione Annuale
- 70.11%
20 settembre, sabato