통화 / RILYG
RILYG: B. Riley Financial Inc - 5.00% Senior Notes due 2026
19.7500 USD 0.2500 (1.25%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
RILYG 환율이 오늘 -1.25%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 19.4700이고 고가는 20.0200이었습니다.
B. Riley Financial Inc - 5.00% Senior Notes due 2026 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
일일 변동 비율
19.4700 20.0200
년간 변동
6.1200 21.0000
- 이전 종가
- 20.0000
- 시가
- 20.0200
- Bid
- 19.7500
- Ask
- 19.7530
- 저가
- 19.4700
- 고가
- 20.0200
- 볼륨
- 32
- 일일 변동
- -1.25%
- 월 변동
- 1.28%
- 6개월 변동
- 68.80%
- 년간 변동율
- 70.11%
20 9월, 토요일