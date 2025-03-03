시세섹션
통화 / RILYG
RILYG: B. Riley Financial Inc - 5.00% Senior Notes due 2026

19.7500 USD 0.2500 (1.25%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

RILYG 환율이 오늘 -1.25%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 19.4700이고 고가는 20.0200이었습니다.

B. Riley Financial Inc - 5.00% Senior Notes due 2026 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

일일 변동 비율
19.4700 20.0200
년간 변동
6.1200 21.0000
이전 종가
20.0000
시가
20.0200
Bid
19.7500
Ask
19.7530
저가
19.4700
고가
20.0200
볼륨
32
일일 변동
-1.25%
월 변동
1.28%
6개월 변동
68.80%
년간 변동율
70.11%
20 9월, 토요일