Dövizler / RHP
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
RHP: Ryman Hospitality Properties Inc (REIT)
95.55 USD 1.85 (1.90%)
Sektör: Gayrimenkul Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
RHP fiyatı bugün -1.90% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 95.41 ve Yüksek fiyatı olarak 97.15 aralığında işlem gördü.
Ryman Hospitality Properties Inc (REIT) hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RHP haberleri
- Ryman Hospitality Properties 1,15 dolar temettü açıkladı, Ekim ayı ödemesi planlandı
- Ryman Hospitality Properties declares $1.15 dividend, schedules October payout
- Ryman Hospitality Properties hisse başına 1,15 dolar temettü açıkladı
- Ryman Hospitality Properties declares $1.15 quarterly dividend
- Earnings call transcript: Ryman Hospitality Q2 2025 sees revenue beat, EPS miss
- Ryman Hospitality Properties (RHP) Q2 Earnings: How Key Metrics Compare to Wall Street Estimates
- Ryman Hospitality Properties (RHP) Beats Q2 FFO and Revenue Estimates
- Ryman Hospitality Properties earnings missed by $0.17, revenue topped estimates
- Welltower (WELL) Surpasses Q2 FFO and Revenue Estimates
- Farmland Partners (FPI) Lags Q2 FFO Estimates
- Motley Fool CEO: Selling Winners Too Soon Is Investors' "Most Significant Mistake"
- Ryman Hospitality Properties: Resilient Business Model, Stable Dividends Make This A Buy
- JPMorgan initiates Ryman Hospitality stock with overweight rating
- The Inflation That Wasn't
- Ryman Hospitality Properties, Inc. Announces Second Quarter 2025 Earnings Conference Call “ Tuesday, August 5, 2025, 10 a.m. ET
- Ryman Hospitality Properties, Inc. Closes Acquisition of JW Marriott Phoenix Desert Ridge Resort & Spa
- REITs: Unloved, Unwanted, Undervalued
- A Slow Slowdown
- Ryman Hospitality at Nareit REITweek: Strategic Moves and Future Plans
- Ryman Hospitality Properties, Inc. Announces Closing of $625 Million of 6.500% Senior Notes Due 2033
- 2 Dividend Stocks to Buy Right Now and Hold Forever
- The State Of REITs: May 2025 Edition
- Ryman Hospitality Properties, Inc. Announces Closing of Upsized Common Stock Offering and Full Exercise of Underwriters’ Over-Allotment Option
- Ryman Hospitality Properties, Inc. Announces Upsizing and Pricing of $625 Million of Senior Notes Due 2033
Günlük aralık
95.41 97.15
Yıllık aralık
76.27 121.77
- Önceki kapanış
- 97.40
- Açılış
- 97.14
- Satış
- 95.55
- Alış
- 95.85
- Düşük
- 95.41
- Yüksek
- 97.15
- Hacim
- 1.034 K
- Günlük değişim
- -1.90%
- Aylık değişim
- -2.80%
- 6 aylık değişim
- 3.96%
- Yıllık değişim
- -10.11%
21 Eylül, Pazar