FiyatlarBölümler
Dövizler / RHP
Geri dön - Hisse senetleri

RHP: Ryman Hospitality Properties Inc (REIT)

95.55 USD 1.85 (1.90%)
Sektör: Gayrimenkul Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

RHP fiyatı bugün -1.90% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 95.41 ve Yüksek fiyatı olarak 97.15 aralığında işlem gördü.

Ryman Hospitality Properties Inc (REIT) hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

RHP haberleri

Günlük aralık
95.41 97.15
Yıllık aralık
76.27 121.77
Önceki kapanış
97.40
Açılış
97.14
Satış
95.55
Alış
95.85
Düşük
95.41
Yüksek
97.15
Hacim
1.034 K
Günlük değişim
-1.90%
Aylık değişim
-2.80%
6 aylık değişim
3.96%
Yıllık değişim
-10.11%
21 Eylül, Pazar