RHP: Ryman Hospitality Properties Inc (REIT)

98.83 USD 0.45 (0.45%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс RHP за сегодня изменился на -0.45%. При этом минимальная цена на торгах достигала 97.53, а максимальная — 100.13.

Следите за динамикой Ryman Hospitality Properties Inc (REIT). Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости RHP

Дневной диапазон
97.53 100.13
Годовой диапазон
76.27 121.77
Предыдущее закрытие
99.28
Open
99.75
Bid
98.83
Ask
99.13
Low
97.53
High
100.13
Объем
781
Дневное изменение
-0.45%
Месячное изменение
0.54%
6-месячное изменение
7.53%
Годовое изменение
-7.03%
