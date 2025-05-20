Валюты / RHP
RHP: Ryman Hospitality Properties Inc (REIT)
98.83 USD 0.45 (0.45%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс RHP за сегодня изменился на -0.45%. При этом минимальная цена на торгах достигала 97.53, а максимальная — 100.13.
Следите за динамикой Ryman Hospitality Properties Inc (REIT). Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
97.53 100.13
Годовой диапазон
76.27 121.77
- Предыдущее закрытие
- 99.28
- Open
- 99.75
- Bid
- 98.83
- Ask
- 99.13
- Low
- 97.53
- High
- 100.13
- Объем
- 781
- Дневное изменение
- -0.45%
- Месячное изменение
- 0.54%
- 6-месячное изменение
- 7.53%
- Годовое изменение
- -7.03%
