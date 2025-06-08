Dövizler / RGEN
RGEN: Repligen Corporation
122.30 USD 2.08 (1.67%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
RGEN fiyatı bugün -1.67% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 122.12 ve Yüksek fiyatı olarak 126.54 aralığında işlem gördü.
Repligen Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
122.12 126.54
Yıllık aralık
102.97 182.53
- Önceki kapanış
- 124.38
- Açılış
- 125.36
- Satış
- 122.30
- Alış
- 122.60
- Düşük
- 122.12
- Yüksek
- 126.54
- Hacim
- 2.197 K
- Günlük değişim
- -1.67%
- Aylık değişim
- 0.72%
- 6 aylık değişim
- -4.45%
- Yıllık değişim
- -18.03%
21 Eylül, Pazar