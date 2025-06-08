통화 / RGEN
RGEN: Repligen Corporation
122.30 USD 2.08 (1.67%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
RGEN 환율이 오늘 -1.67%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 122.12이고 고가는 126.54이었습니다.
Repligen Corporation 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
122.12 126.54
년간 변동
102.97 182.53
- 이전 종가
- 124.38
- 시가
- 125.36
- Bid
- 122.30
- Ask
- 122.60
- 저가
- 122.12
- 고가
- 126.54
- 볼륨
- 2.197 K
- 일일 변동
- -1.67%
- 월 변동
- 0.72%
- 6개월 변동
- -4.45%
- 년간 변동율
- -18.03%
