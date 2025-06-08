Moedas / RGEN
RGEN: Repligen Corporation
123.45 USD 4.06 (3.40%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do RGEN para hoje mudou para 3.40%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 121.77 e o mais alto foi 125.86.
Veja a dinâmica do par de moedas Repligen Corporation. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
121.77 125.86
Faixa anual
102.97 182.53
- Fechamento anterior
- 119.39
- Open
- 122.09
- Bid
- 123.45
- Ask
- 123.75
- Low
- 121.77
- High
- 125.86
- Volume
- 936
- Mudança diária
- 3.40%
- Mudança mensal
- 1.66%
- Mudança de 6 meses
- -3.55%
- Mudança anual
- -17.26%
