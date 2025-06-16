Devises / RGEN
RGEN: Repligen Corporation
122.30 USD 2.08 (1.67%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de RGEN a changé de -1.67% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 122.12 et à un maximum de 126.54.
Suivez la dynamique Repligen Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
122.12 126.54
Range Annuel
102.97 182.53
- Clôture Précédente
- 124.38
- Ouverture
- 125.36
- Bid
- 122.30
- Ask
- 122.60
- Plus Bas
- 122.12
- Plus Haut
- 126.54
- Volume
- 2.197 K
- Changement quotidien
- -1.67%
- Changement Mensuel
- 0.72%
- Changement à 6 Mois
- -4.45%
- Changement Annuel
- -18.03%
20 septembre, samedi