RGEN: Repligen Corporation
119.39 USD 0.36 (0.30%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de RGEN de hoy ha cambiado un -0.30%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 117.14, mientras que el máximo ha alcanzado 122.90.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Repligen Corporation. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
117.14 122.90
Rango anual
102.97 182.53
- Cierres anteriores
- 119.75
- Open
- 119.34
- Bid
- 119.39
- Ask
- 119.69
- Low
- 117.14
- High
- 122.90
- Volumen
- 3.097 K
- Cambio diario
- -0.30%
- Cambio mensual
- -1.68%
- Cambio a 6 meses
- -6.72%
- Cambio anual
- -19.98%
