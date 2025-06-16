クォートセクション
通貨 / RGEN
RGEN: Repligen Corporation

124.38 USD 4.99 (4.18%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

RGENの今日の為替レートは、4.18%変化しました。日中、通貨は1あたり121.77の安値と125.86の高値で取引されました。

Repligen Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

RGEN News

1日のレンジ
121.77 125.86
1年のレンジ
102.97 182.53
以前の終値
119.39
始値
122.09
買値
124.38
買値
124.68
安値
121.77
高値
125.86
出来高
1.714 K
1日の変化
4.18%
1ヶ月の変化
2.43%
6ヶ月の変化
-2.82%
1年の変化
-16.64%
