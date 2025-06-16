通貨 / RGEN
RGEN: Repligen Corporation
124.38 USD 4.99 (4.18%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
RGENの今日の為替レートは、4.18%変化しました。日中、通貨は1あたり121.77の安値と125.86の高値で取引されました。
Repligen Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
RGEN News
- TD Cowen、Repligen株に対する買い推奨を維持、目標価格200ドルを据え置き
- TD Cowen reiterates Buy rating on Repligen stock, maintains $200 target
- スティーフェル、レプリジェン株の「買い」評価を維持、目標株価207ドルを据え置き
- Stifel reiterates Buy rating on Repligen stock, maintains $207 price target
- Repligen stock rating reiterated at Buy by H.C. Wainwright
- mRNA Biotechs Stocks: Long-Term Value Risks Abound
- InvestingProのフェアバリューモデルがRepligen社の37%下落を正確に予測
- InvestingPro Fair Value model correctly predicted Repligen’s 37% drop
- Morning Bid: Markets ask again of Trump: 'Can he do that?'
- Do Options Traders Know Something About Repligen Stock We Don't?
- Are You a Growth Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Repligen partners with Novasign to enhance bioprocessing systems
- Repligen stock rating reiterated at Overweight by KeyBanc on bioprocessing growth
- Repligen (RGEN) Lags Q2 Earnings Estimates
- Repligen shares surge as bioprocessing firm beats revenue expectations
- Repligen earnings missed by $0.02, revenue topped estimates
- Repligen’s 39% decline validates InvestingPro’s January 2024 bearish call
- Here's Why Repligen (RGEN) is a Strong Growth Stock
- Parnassus Mid Cap Growth Fund Q2 2025 Commentary
- Parnassus Mid Cap Fund Q2 2025 Commentary
- Waters stock price target raised to $465 from $450 at Scotiabank
- Barclays initiates Repligen stock with overweight rating on bioprocessing strength
- UBS maintains Apple stock rating amid iPhone demand surge concerns
- Sarepta Therapeutics, KULR Technology Group And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - Gold Royalty (AMEX:GROY), IonQ (NYSE:IONQ)
1日のレンジ
121.77 125.86
1年のレンジ
102.97 182.53
- 以前の終値
- 119.39
- 始値
- 122.09
- 買値
- 124.38
- 買値
- 124.68
- 安値
- 121.77
- 高値
- 125.86
- 出来高
- 1.714 K
- 1日の変化
- 4.18%
- 1ヶ月の変化
- 2.43%
- 6ヶ月の変化
- -2.82%
- 1年の変化
- -16.64%
