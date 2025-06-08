Währungen / RGEN
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
RGEN: Repligen Corporation
124.38 USD 4.99 (4.18%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von RGEN hat sich für heute um 4.18% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 121.77 bis zu einem Hoch von 125.86 gehandelt.
Verfolgen Sie die Repligen Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RGEN News
- Repligen: TD Cowen bestätigt "Buy"-Rating und Kursziel von 200 US-Dollar
- TD Cowen reiterates Buy rating on Repligen stock, maintains $200 target
- Repligen: Stifel bestätigt ’Buy’-Rating und Kursziel von 207 US-Dollar
- Stifel reiterates Buy rating on Repligen stock, maintains $207 price target
- Repligen stock rating reiterated at Buy by H.C. Wainwright
- mRNA Biotechs Stocks: Long-Term Value Risks Abound
- InvestingPro Fair Value model correctly predicted Repligen’s 37% drop
- Morning Bid: Markets ask again of Trump: 'Can he do that?'
- Do Options Traders Know Something About Repligen Stock We Don't?
- Are You a Growth Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Repligen partners with Novasign to enhance bioprocessing systems
- Repligen stock rating reiterated at Overweight by KeyBanc on bioprocessing growth
- Repligen (RGEN) Lags Q2 Earnings Estimates
- Repligen shares surge as bioprocessing firm beats revenue expectations
- Repligen earnings missed by $0.02, revenue topped estimates
- Repligen’s 39% decline validates InvestingPro’s January 2024 bearish call
- Here's Why Repligen (RGEN) is a Strong Growth Stock
- Parnassus Mid Cap Growth Fund Q2 2025 Commentary
- Parnassus Mid Cap Fund Q2 2025 Commentary
- Waters stock price target raised to $465 from $450 at Scotiabank
- Barclays initiates Repligen stock with overweight rating on bioprocessing strength
- UBS maintains Apple stock rating amid iPhone demand surge concerns
- Sarepta Therapeutics, KULR Technology Group And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - Gold Royalty (AMEX:GROY), IonQ (NYSE:IONQ)
- Repligen: Long Term Growth Gem Suffers Some Setbacks (NASDAQ:RGEN)
Tagesspanne
121.77 125.86
Jahresspanne
102.97 182.53
- Vorheriger Schlusskurs
- 119.39
- Eröffnung
- 122.09
- Bid
- 124.38
- Ask
- 124.68
- Tief
- 121.77
- Hoch
- 125.86
- Volumen
- 1.714 K
- Tagesänderung
- 4.18%
- Monatsänderung
- 2.43%
- 6-Monatsänderung
- -2.82%
- Jahresänderung
- -16.64%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K