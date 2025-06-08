KurseKategorien
Währungen / RGEN
Zurück zum Aktien

RGEN: Repligen Corporation

124.38 USD 4.99 (4.18%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von RGEN hat sich für heute um 4.18% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 121.77 bis zu einem Hoch von 125.86 gehandelt.

Verfolgen Sie die Repligen Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

RGEN News

Tagesspanne
121.77 125.86
Jahresspanne
102.97 182.53
Vorheriger Schlusskurs
119.39
Eröffnung
122.09
Bid
124.38
Ask
124.68
Tief
121.77
Hoch
125.86
Volumen
1.714 K
Tagesänderung
4.18%
Monatsänderung
2.43%
6-Monatsänderung
-2.82%
Jahresänderung
-16.64%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K