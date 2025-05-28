КотировкиРазделы
RGEN
RGEN: Repligen Corporation

119.75 USD 6.01 (5.28%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс RGEN за сегодня изменился на 5.28%. При этом минимальная цена на торгах достигала 112.84, а максимальная — 120.16.

Следите за динамикой Repligen Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости RGEN

Дневной диапазон
112.84 120.16
Годовой диапазон
102.97 182.53
Предыдущее закрытие
113.74
Open
113.56
Bid
119.75
Ask
120.05
Low
112.84
High
120.16
Объем
3.170 K
Дневное изменение
5.28%
Месячное изменение
-1.38%
6-месячное изменение
-6.44%
Годовое изменение
-19.74%
