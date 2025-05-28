Валюты / RGEN
RGEN: Repligen Corporation
119.75 USD 6.01 (5.28%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс RGEN за сегодня изменился на 5.28%. При этом минимальная цена на торгах достигала 112.84, а максимальная — 120.16.
Следите за динамикой Repligen Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
112.84 120.16
Годовой диапазон
102.97 182.53
- Предыдущее закрытие
- 113.74
- Open
- 113.56
- Bid
- 119.75
- Ask
- 120.05
- Low
- 112.84
- High
- 120.16
- Объем
- 3.170 K
- Дневное изменение
- 5.28%
- Месячное изменение
- -1.38%
- 6-месячное изменение
- -6.44%
- Годовое изменение
- -19.74%
