Dövizler / RFL
RFL: Rafael Holdings Inc Class B
1.43 USD 0.15 (9.49%)
Sektör: Gayrimenkul Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
RFL fiyatı bugün -9.49% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 1.29 ve Yüksek fiyatı olarak 1.66 aralığında işlem gördü.
Rafael Holdings Inc Class B hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
RFL haberleri
- Rafael to continue phase 3 study of NPC treatment after DMC review
- Rafael Holdings stock surges after CEO acquires $16.7m in shares
- RFL stock touches 52-week low at $1.28 amid market challenges
- Rafael Holdings, Inc. Provides Update to the Description of Subscription Rights Related to its Public Warrants in Connection With its Previously Announced $25 Million Rights Offering to Support Its Co
Günlük aralık
1.29 1.66
Yıllık aralık
1.29 3.19
- Önceki kapanış
- 1.58
- Açılış
- 1.66
- Satış
- 1.43
- Alış
- 1.73
- Düşük
- 1.29
- Yüksek
- 1.66
- Hacim
- 642
- Günlük değişim
- -9.49%
- Aylık değişim
- 2.88%
- 6 aylık değişim
- -23.12%
- Yıllık değişim
- -26.29%
21 Eylül, Pazar