RFL: Rafael Holdings Inc Class B
1.39 USD 0.06 (4.51%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс RFL за сегодня изменился на 4.51%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.33, а максимальная — 1.48.
Следите за динамикой Rafael Holdings Inc Class B. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
1.33 1.48
Годовой диапазон
1.29 3.19
- Предыдущее закрытие
- 1.33
- Open
- 1.37
- Bid
- 1.39
- Ask
- 1.69
- Low
- 1.33
- High
- 1.48
- Объем
- 302
- Дневное изменение
- 4.51%
- Месячное изменение
- 0.00%
- 6-месячное изменение
- -25.27%
- Годовое изменение
- -28.35%
