RFL: Rafael Holdings Inc Class B
1.43 USD 0.15 (9.49%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio RFL ha avuto una variazione del -9.49% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.29 e ad un massimo di 1.66.
Segui le dinamiche di Rafael Holdings Inc Class B. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
1.29 1.66
Intervallo Annuale
1.29 3.19
- Chiusura Precedente
- 1.58
- Apertura
- 1.66
- Bid
- 1.43
- Ask
- 1.73
- Minimo
- 1.29
- Massimo
- 1.66
- Volume
- 642
- Variazione giornaliera
- -9.49%
- Variazione Mensile
- 2.88%
- Variazione Semestrale
- -23.12%
- Variazione Annuale
- -26.29%
21 settembre, domenica