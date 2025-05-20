QuotazioniSezioni
Valute / RFL
Tornare a Azioni

RFL: Rafael Holdings Inc Class B

1.43 USD 0.15 (9.49%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio RFL ha avuto una variazione del -9.49% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.29 e ad un massimo di 1.66.

Segui le dinamiche di Rafael Holdings Inc Class B. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

RFL News

Intervallo Giornaliero
1.29 1.66
Intervallo Annuale
1.29 3.19
Chiusura Precedente
1.58
Apertura
1.66
Bid
1.43
Ask
1.73
Minimo
1.29
Massimo
1.66
Volume
642
Variazione giornaliera
-9.49%
Variazione Mensile
2.88%
Variazione Semestrale
-23.12%
Variazione Annuale
-26.29%
21 settembre, domenica