通貨 / RFL
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
RFL: Rafael Holdings Inc Class B
1.58 USD 0.20 (14.49%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
RFLの今日の為替レートは、14.49%変化しました。日中、通貨は1あたり1.48の安値と1.70の高値で取引されました。
Rafael Holdings Inc Class Bダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RFL News
- Rafael to continue phase 3 study of NPC treatment after DMC review
- Rafael Holdings stock surges after CEO acquires $16.7m in shares
- RFL stock touches 52-week low at $1.28 amid market challenges
- Rafael Holdings, Inc. Provides Update to the Description of Subscription Rights Related to its Public Warrants in Connection With its Previously Announced $25 Million Rights Offering to Support Its Co
1日のレンジ
1.48 1.70
1年のレンジ
1.29 3.19
- 以前の終値
- 1.38
- 始値
- 1.48
- 買値
- 1.58
- 買値
- 1.88
- 安値
- 1.48
- 高値
- 1.70
- 出来高
- 781
- 1日の変化
- 14.49%
- 1ヶ月の変化
- 13.67%
- 6ヶ月の変化
- -15.05%
- 1年の変化
- -18.56%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K