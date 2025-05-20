Währungen / RFL
RFL: Rafael Holdings Inc Class B
1.52 USD 0.06 (3.80%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von RFL hat sich für heute um -3.80% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.52 bis zu einem Hoch von 1.66 gehandelt.
Verfolgen Sie die Rafael Holdings Inc Class B-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
RFL News
- Rafael to continue phase 3 study of NPC treatment after DMC review
- Rafael Holdings stock surges after CEO acquires $16.7m in shares
- RFL stock touches 52-week low at $1.28 amid market challenges
- Rafael Holdings, Inc. Provides Update to the Description of Subscription Rights Related to its Public Warrants in Connection With its Previously Announced $25 Million Rights Offering to Support Its Co
Tagesspanne
1.52 1.66
Jahresspanne
1.29 3.19
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.58
- Eröffnung
- 1.66
- Bid
- 1.52
- Ask
- 1.82
- Tief
- 1.52
- Hoch
- 1.66
- Volumen
- 218
- Tagesänderung
- -3.80%
- Monatsänderung
- 9.35%
- 6-Monatsänderung
- -18.28%
- Jahresänderung
- -21.65%
