통화 / RFL
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
RFL: Rafael Holdings Inc Class B
1.43 USD 0.15 (9.49%)
부문: 부동산 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
RFL 환율이 오늘 -9.49%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 1.29이고 고가는 1.66이었습니다.
Rafael Holdings Inc Class B 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RFL News
- Rafael to continue phase 3 study of NPC treatment after DMC review
- Rafael Holdings stock surges after CEO acquires $16.7m in shares
- RFL stock touches 52-week low at $1.28 amid market challenges
- Rafael Holdings, Inc. Provides Update to the Description of Subscription Rights Related to its Public Warrants in Connection With its Previously Announced $25 Million Rights Offering to Support Its Co
일일 변동 비율
1.29 1.66
년간 변동
1.29 3.19
- 이전 종가
- 1.58
- 시가
- 1.66
- Bid
- 1.43
- Ask
- 1.73
- 저가
- 1.29
- 고가
- 1.66
- 볼륨
- 642
- 일일 변동
- -9.49%
- 월 변동
- 2.88%
- 6개월 변동
- -23.12%
- 년간 변동율
- -26.29%
20 9월, 토요일