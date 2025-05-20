Moedas / RFL
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
RFL: Rafael Holdings Inc Class B
1.58 USD 0.20 (14.49%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do RFL para hoje mudou para 14.49%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.48 e o mais alto foi 1.70.
Veja a dinâmica do par de moedas Rafael Holdings Inc Class B. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RFL Notícias
- Rafael to continue phase 3 study of NPC treatment after DMC review
- Rafael Holdings stock surges after CEO acquires $16.7m in shares
- RFL stock touches 52-week low at $1.28 amid market challenges
- Rafael Holdings, Inc. Provides Update to the Description of Subscription Rights Related to its Public Warrants in Connection With its Previously Announced $25 Million Rights Offering to Support Its Co
Faixa diária
1.48 1.70
Faixa anual
1.29 3.19
- Fechamento anterior
- 1.38
- Open
- 1.48
- Bid
- 1.58
- Ask
- 1.88
- Low
- 1.48
- High
- 1.70
- Volume
- 781
- Mudança diária
- 14.49%
- Mudança mensal
- 13.67%
- Mudança de 6 meses
- -15.05%
- Mudança anual
- -18.56%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh