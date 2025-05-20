Devises / RFL
RFL: Rafael Holdings Inc Class B
1.43 USD 0.15 (9.49%)
Secteur: Immobilier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de RFL a changé de -9.49% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 1.29 et à un maximum de 1.66.
Suivez la dynamique Rafael Holdings Inc Class B. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
RFL Nouvelles
- Rafael to continue phase 3 study of NPC treatment after DMC review
- Rafael Holdings stock surges after CEO acquires $16.7m in shares
- RFL stock touches 52-week low at $1.28 amid market challenges
- Rafael Holdings, Inc. Provides Update to the Description of Subscription Rights Related to its Public Warrants in Connection With its Previously Announced $25 Million Rights Offering to Support Its Co
Range quotidien
1.29 1.66
Range Annuel
1.29 3.19
- Clôture Précédente
- 1.58
- Ouverture
- 1.66
- Bid
- 1.43
- Ask
- 1.73
- Plus Bas
- 1.29
- Plus Haut
- 1.66
- Volume
- 642
- Changement quotidien
- -9.49%
- Changement Mensuel
- 2.88%
- Changement à 6 Mois
- -23.12%
- Changement Annuel
- -26.29%
20 septembre, samedi