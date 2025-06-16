FiyatlarBölümler
Dövizler / RDWR
RDWR: Radware Ltd

27.44 USD 0.85 (3.20%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

RDWR fiyatı bugün 3.20% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 26.60 ve Yüksek fiyatı olarak 27.62 aralığında işlem gördü.

Radware Ltd hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
26.60 27.62
Yıllık aralık
18.46 31.57
Önceki kapanış
26.59
Açılış
26.76
Satış
27.44
Alış
27.74
Düşük
26.60
Yüksek
27.62
Hacim
837
Günlük değişim
3.20%
Aylık değişim
11.18%
6 aylık değişim
26.74%
Yıllık değişim
23.33%
