货币 / RDWR
RDWR: Radware Ltd
25.90 USD 0.29 (1.13%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日RDWR汇率已更改1.13%。当日，交易品种以低点25.66和高点25.94进行交易。
关注Radware Ltd动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
RDWR新闻
- AI-Fueled Cybersecurity Market Makes These 3 Stocks Worth Buying
- Earnings call transcript: Radware Q2 2025 shows strong earnings beat, stock dips
- Radware partners with EPIC Cloud to enhance cloud security offerings
- Tet expands security portfolio with Radware’s cloud protection services
- Should Allot Stock Be in Your Portfolio Before Q2 Earnings?
- Radware (RDWR) Loses 15.2% in 4 Weeks, Here's Why a Trend Reversal May be Around the Corner
- Radware (RDWR) Upgraded to Buy: Here's What You Should Know
- Radware Ltd. (RDWR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Barclays raises Radware stock price target to $35 from $30 on strong earnings
- Radware (RDWR) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Radware earnings beat by $0.02, revenue topped estimates
- Radware signs four new MSSPs to expand cloud security offerings
- Streaming Superstar Netflix Leads 11 Top Performers Onto IBD Best Stocks Lists Like IBD 50, Big Cap 20, Others
- Chip Gear Maker KLA In The Spotlight, Hits Record High: Looking For The Best Stocks To Buy And Watch? Check These Lists
- Rubrik, Shopify, Nasdaq Among IBD's Version Of The Magnificent Seven
- Technology And Construction Names Join Top Stock Lists: Check Out Additions To IBD 50, Big Cap 20 And More
- Surging Momentum: Strong Buy Israel ADRs On The Rise (NASDAQ:PGY)
- Radware stock hits 52-week high at 29.71 USD
- CrowdStrike Secures Position On Top Stocks List: Check Out Today's Best Growth Stocks On IBD 50, Big Cap 20, Other Premium Lists
- Nvidia Soars To Record High, Joins Best Stocks List: Check Out IBD 50, Big Cap 20, Stock Spotlight
- AI Play Vertiv Joins Best Stocks Watchlist: See New Names On IBD 50, Stock Spotlight And More
- Radware stock hits 52-week high at 28.7 USD
- Hot Insurer Palomar Lofted Onto 2 Top Stocks Lists: Looking For The Best? Check Out IBD 50, Stock Spotlight, Others
- Skyhawk Security Launches Partner Program to Drive Growth And Deliver Preemptive AI-Driven Cloud Security at Scale
日范围
25.66 25.94
年范围
18.46 31.57
- 前一天收盘价
- 25.61
- 开盘价
- 25.71
- 卖价
- 25.90
- 买价
- 26.20
- 最低价
- 25.66
- 最高价
- 25.94
- 交易量
- 189
- 日变化
- 1.13%
- 月变化
- 4.94%
- 6个月变化
- 19.63%
- 年变化
- 16.40%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值