RDWR: Radware Ltd

27.44 USD 0.85 (3.20%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de RDWR a changé de 3.20% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 26.60 et à un maximum de 27.62.

Suivez la dynamique Radware Ltd. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
26.60 27.62
Range Annuel
18.46 31.57
Clôture Précédente
26.59
Ouverture
26.76
Bid
27.44
Ask
27.74
Plus Bas
26.60
Plus Haut
27.62
Volume
837
Changement quotidien
3.20%
Changement Mensuel
11.18%
Changement à 6 Mois
26.74%
Changement Annuel
23.33%
