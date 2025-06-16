KurseKategorien
RDWR: Radware Ltd

26.59 USD 0.54 (2.07%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von RDWR hat sich für heute um 2.07% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 26.29 bis zu einem Hoch von 27.12 gehandelt.

Verfolgen Sie die Radware Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
26.29 27.12
Jahresspanne
18.46 31.57
Vorheriger Schlusskurs
26.05
Eröffnung
26.29
Bid
26.59
Ask
26.89
Tief
26.29
Hoch
27.12
Volumen
869
Tagesänderung
2.07%
Monatsänderung
7.74%
6-Monatsänderung
22.82%
Jahresänderung
19.51%
