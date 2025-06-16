Währungen / RDWR
RDWR: Radware Ltd
26.59 USD 0.54 (2.07%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von RDWR hat sich für heute um 2.07% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 26.29 bis zu einem Hoch von 27.12 gehandelt.
Verfolgen Sie die Radware Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
RDWR News
Tagesspanne
26.29 27.12
Jahresspanne
18.46 31.57
- Vorheriger Schlusskurs
- 26.05
- Eröffnung
- 26.29
- Bid
- 26.59
- Ask
- 26.89
- Tief
- 26.29
- Hoch
- 27.12
- Volumen
- 869
- Tagesänderung
- 2.07%
- Monatsänderung
- 7.74%
- 6-Monatsänderung
- 22.82%
- Jahresänderung
- 19.51%
