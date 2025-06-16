Валюты / RDWR
RDWR: Radware Ltd
25.61 USD 0.05 (0.19%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс RDWR за сегодня изменился на -0.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.25, а максимальная — 25.64.
Следите за динамикой Radware Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости RDWR
Дневной диапазон
25.25 25.64
Годовой диапазон
18.46 31.57
- Предыдущее закрытие
- 25.66
- Open
- 25.62
- Bid
- 25.61
- Ask
- 25.91
- Low
- 25.25
- High
- 25.64
- Объем
- 448
- Дневное изменение
- -0.19%
- Месячное изменение
- 3.77%
- 6-месячное изменение
- 18.29%
- Годовое изменение
- 15.10%
