통화 / RDWR
RDWR: Radware Ltd
27.44 USD 0.85 (3.20%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
RDWR 환율이 오늘 3.20%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 26.60이고 고가는 27.62이었습니다.
Radware Ltd 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
26.60 27.62
년간 변동
18.46 31.57
- 이전 종가
- 26.59
- 시가
- 26.76
- Bid
- 27.44
- Ask
- 27.74
- 저가
- 26.60
- 고가
- 27.62
- 볼륨
- 837
- 일일 변동
- 3.20%
- 월 변동
- 11.18%
- 6개월 변동
- 26.74%
- 년간 변동율
- 23.33%
20 9월, 토요일