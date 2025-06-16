Moedas / RDWR
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
RDWR: Radware Ltd
26.88 USD 0.83 (3.19%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do RDWR para hoje mudou para 3.19%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 26.29 e o mais alto foi 27.12.
Veja a dinâmica do par de moedas Radware Ltd. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RDWR Notícias
- AI-Fueled Cybersecurity Market Makes These 3 Stocks Worth Buying
- Earnings call transcript: Radware Q2 2025 shows strong earnings beat, stock dips
- Radware partners with EPIC Cloud to enhance cloud security offerings
- Tet expands security portfolio with Radware’s cloud protection services
- Should Allot Stock Be in Your Portfolio Before Q2 Earnings?
- Radware (RDWR) Loses 15.2% in 4 Weeks, Here's Why a Trend Reversal May be Around the Corner
- Radware (RDWR) Upgraded to Buy: Here's What You Should Know
- Radware Ltd. (RDWR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Barclays raises Radware stock price target to $35 from $30 on strong earnings
- Radware (RDWR) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Radware earnings beat by $0.02, revenue topped estimates
- Radware signs four new MSSPs to expand cloud security offerings
- Streaming Superstar Netflix Leads 11 Top Performers Onto IBD Best Stocks Lists Like IBD 50, Big Cap 20, Others
- Chip Gear Maker KLA In The Spotlight, Hits Record High: Looking For The Best Stocks To Buy And Watch? Check These Lists
- Rubrik, Shopify, Nasdaq Among IBD's Version Of The Magnificent Seven
- Technology And Construction Names Join Top Stock Lists: Check Out Additions To IBD 50, Big Cap 20 And More
- Surging Momentum: Strong Buy Israel ADRs On The Rise (NASDAQ:PGY)
- Radware stock hits 52-week high at 29.71 USD
- CrowdStrike Secures Position On Top Stocks List: Check Out Today's Best Growth Stocks On IBD 50, Big Cap 20, Other Premium Lists
- Nvidia Soars To Record High, Joins Best Stocks List: Check Out IBD 50, Big Cap 20, Stock Spotlight
- AI Play Vertiv Joins Best Stocks Watchlist: See New Names On IBD 50, Stock Spotlight And More
- Radware stock hits 52-week high at 28.7 USD
- Hot Insurer Palomar Lofted Onto 2 Top Stocks Lists: Looking For The Best? Check Out IBD 50, Stock Spotlight, Others
- Skyhawk Security Launches Partner Program to Drive Growth And Deliver Preemptive AI-Driven Cloud Security at Scale
Faixa diária
26.29 27.12
Faixa anual
18.46 31.57
- Fechamento anterior
- 26.05
- Open
- 26.29
- Bid
- 26.88
- Ask
- 27.18
- Low
- 26.29
- High
- 27.12
- Volume
- 321
- Mudança diária
- 3.19%
- Mudança mensal
- 8.91%
- Mudança de 6 meses
- 24.16%
- Mudança anual
- 20.81%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh