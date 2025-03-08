FiyatlarBölümler
Dövizler / RDVT
Geri dön - Hisse senetleri

RDVT: Red Violet Inc

52.26 USD 1.21 (2.37%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

RDVT fiyatı bugün 2.37% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 50.43 ve Yüksek fiyatı olarak 52.40 aralığında işlem gördü.

Red Violet Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

RDVT haberleri

Günlük aralık
50.43 52.40
Yıllık aralık
25.37 54.19
Önceki kapanış
51.05
Açılış
51.34
Satış
52.26
Alış
52.56
Düşük
50.43
Yüksek
52.40
Hacim
307
Günlük değişim
2.37%
Aylık değişim
8.58%
6 aylık değişim
40.79%
Yıllık değişim
82.09%
21 Eylül, Pazar