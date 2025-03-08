Währungen / RDVT
RDVT: Red Violet Inc
50.76 USD 0.29 (0.57%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von RDVT hat sich für heute um -0.57% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 50.43 bis zu einem Hoch von 51.34 gehandelt.
Verfolgen Sie die Red Violet Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
RDVT News
- Red Violet at Midwest Ideas Conference: Strategic Insights in Identity Verification
- Red Violet (RDVT): Undercovered Stock But Potentially Priced
- Red Violet: High Growth And Strong Operating Leverage Fuel Further Upside (RDVT)
- Wasatch Micro Cap Value Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:WAMVX)
- Red Violet stock initiated with Buy rating at Lake Street on data quality edge
- Red Violet at East Coast IDEAS Conference: Strategic Growth and Innovation
- Red Violet: Its Profitable Business Model Drives Revenue Growth (NASDAQ:RDVT)
- FOREWARN to Provide Identity Verification Services to Mid Jersey Association of REALTORS ® to Promote Agent Safety
- Red Violet stock soars to all-time high of $49.9 amid robust growth
- Red Violet Stock's Explosive Growth - Is It Too Late To Buy? (NASDAQ:RDVT)
Tagesspanne
50.43 51.34
Jahresspanne
25.37 54.19
- Vorheriger Schlusskurs
- 51.05
- Eröffnung
- 51.34
- Bid
- 50.76
- Ask
- 51.06
- Tief
- 50.43
- Hoch
- 51.34
- Volumen
- 51
- Tagesänderung
- -0.57%
- Monatsänderung
- 5.46%
- 6-Monatsänderung
- 36.75%
- Jahresänderung
- 76.86%
