Валюты / RDVT
RDVT: Red Violet Inc
49.99 USD 0.63 (1.28%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс RDVT за сегодня изменился на 1.28%. При этом минимальная цена на торгах достигала 48.80, а максимальная — 50.44.
Следите за динамикой Red Violet Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости RDVT
Дневной диапазон
48.80 50.44
Годовой диапазон
25.37 54.19
- Предыдущее закрытие
- 49.36
- Open
- 49.36
- Bid
- 49.99
- Ask
- 50.29
- Low
- 48.80
- High
- 50.44
- Объем
- 138
- Дневное изменение
- 1.28%
- Месячное изменение
- 3.86%
- 6-месячное изменение
- 34.67%
- Годовое изменение
- 74.18%
