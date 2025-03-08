КотировкиРазделы
RDVT: Red Violet Inc

49.99 USD 0.63 (1.28%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс RDVT за сегодня изменился на 1.28%. При этом минимальная цена на торгах достигала 48.80, а максимальная — 50.44.

Следите за динамикой Red Violet Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
48.80 50.44
Годовой диапазон
25.37 54.19
Предыдущее закрытие
49.36
Open
49.36
Bid
49.99
Ask
50.29
Low
48.80
High
50.44
Объем
138
Дневное изменение
1.28%
Месячное изменение
3.86%
6-месячное изменение
34.67%
Годовое изменение
74.18%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.