货币 / RDVT
RDVT: Red Violet Inc
49.99 USD 0.63 (1.28%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日RDVT汇率已更改1.28%。当日，交易品种以低点48.80和高点50.44进行交易。
关注Red Violet Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
48.80 50.44
年范围
25.37 54.19
- 前一天收盘价
- 49.36
- 开盘价
- 49.36
- 卖价
- 49.99
- 买价
- 50.29
- 最低价
- 48.80
- 最高价
- 50.44
- 交易量
- 138
- 日变化
- 1.28%
- 月变化
- 3.86%
- 6个月变化
- 34.67%
- 年变化
- 74.18%
