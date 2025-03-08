Valute / RDVT
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
RDVT: Red Violet Inc
52.26 USD 1.21 (2.37%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio RDVT ha avuto una variazione del 2.37% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 50.43 e ad un massimo di 52.40.
Segui le dinamiche di Red Violet Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RDVT News
- Red Violet at Midwest Ideas Conference: Strategic Insights in Identity Verification
- Red Violet (RDVT): Undercovered Stock But Potentially Priced
- Red Violet: High Growth And Strong Operating Leverage Fuel Further Upside (RDVT)
- Globant Q2 Earnings & Revenues Beat Estimates, Stock Down
- Nebius' Q2 Loss Widens Y/Y, Revenues Rise on AI Demand, Stock Up
- Wasatch Micro Cap Value Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:WAMVX)
- Red Violet, Inc. (RDVT) Matches Q2 Earnings Estimates
- RingCentral (RNG) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Red Violet stock initiated with Buy rating at Lake Street on data quality edge
- Tyler Technologies (TYL) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- WNS (Holdings) Stock Scores RS Rating Upgrade To 81
- Red Violet at East Coast IDEAS Conference: Strategic Growth and Innovation
- Red Violet: Its Profitable Business Model Drives Revenue Growth (NASDAQ:RDVT)
- FOREWARN to Provide Identity Verification Services to Mid Jersey Association of REALTORS ® to Promote Agent Safety
- Aramark Stock Sees Relative Strength Rating Rise To 84
- Red Violet stock soars to all-time high of $49.9 amid robust growth
- ExlService Holdings Stock Gets RS Rating Bump To 93
- Red Violet Stock's Explosive Growth - Is It Too Late To Buy? (NASDAQ:RDVT)
Intervallo Giornaliero
50.43 52.40
Intervallo Annuale
25.37 54.19
- Chiusura Precedente
- 51.05
- Apertura
- 51.34
- Bid
- 52.26
- Ask
- 52.56
- Minimo
- 50.43
- Massimo
- 52.40
- Volume
- 307
- Variazione giornaliera
- 2.37%
- Variazione Mensile
- 8.58%
- Variazione Semestrale
- 40.79%
- Variazione Annuale
- 82.09%
20 settembre, sabato