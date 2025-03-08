QuotazioniSezioni
RDVT: Red Violet Inc

52.26 USD 1.21 (2.37%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio RDVT ha avuto una variazione del 2.37% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 50.43 e ad un massimo di 52.40.

Segui le dinamiche di Red Violet Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
50.43 52.40
Intervallo Annuale
25.37 54.19
Chiusura Precedente
51.05
Apertura
51.34
Bid
52.26
Ask
52.56
Minimo
50.43
Massimo
52.40
Volume
307
Variazione giornaliera
2.37%
Variazione Mensile
8.58%
Variazione Semestrale
40.79%
Variazione Annuale
82.09%
20 settembre, sabato