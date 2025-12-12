RDNW hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün Ridenow Group, Inc. hisse senedi 5.6200 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 5.1901 - 5.7100 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 5.6300 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 14 değerine ulaştı. RDNW canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Ridenow Group, Inc. hisse senedi temettü ödüyor mu? Ridenow Group, Inc. hisse senedi şu anda 5.6200 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 93.13% ve USD değerlerini izler. RDNW hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

RDNW hisse senedi nasıl alınır? Ridenow Group, Inc. hisselerini şu anki 5.6200 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 5.6200 ve Ask 5.6230 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 14 ve günlük değişim oranı -0.18% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte RDNW fiyat hareketlerini takip edin.

RDNW hisse senedine nasıl yatırım yapılır? Ridenow Group, Inc. hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 2.8500 - 5.7500 ve mevcut fiyatı 5.6200 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 5.6200 veya Ask 5.6230 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 14.69% ve 6 aylık değişim oranı 93.13% değerlerini karşılaştırır. RDNW fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

Ridenow Group, Inc. hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? Ridenow Group, Inc. hisse senedi yıllık olarak 5.7500 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 2.8500 - 5.7500). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 5.6300 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Ridenow Group, Inc. performansını takip edin.

Ridenow Group, Inc. hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? Ridenow Group, Inc. (RDNW) hisse senedi yıllık olarak en düşük 2.8500 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 5.6200 ve hareket ettiği yıllık aralık 2.8500 - 5.7500 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki RDNW fiyat hareketlerini izleyin.