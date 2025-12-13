- Panorámica
RDNW: Ridenow Group, Inc.
El tipo de cambio de RDNW de hoy ha cambiado un 1.42%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 5.1901, mientras que el máximo ha alcanzado 5.7800.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Ridenow Group, Inc.. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de RDNW hoy?
Ridenow Group, Inc. (RDNW) se evalúa hoy en 5.7100. El instrumento se negocia dentro de 5.1901 - 5.7800; el cierre de ayer ha sido 5.6300 y el volumen comercial ha alcanzado 169. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios RDNW en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Ridenow Group, Inc.?
Ridenow Group, Inc. se evalúa actualmente en 5.7100. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 96.22% y USD. Monitoree los movimientos de RDNW en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de RDNW?
Puede comprar acciones de Ridenow Group, Inc. (RDNW) al precio actual de 5.7100. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 5.7100 o 5.7130, mientras que 169 y 1.42% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de RDNW en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de RDNW?
Invertir en Ridenow Group, Inc. implica tener en cuenta el rango anual 2.8500 - 5.7800 y el precio actual 5.7100. Muchos comparan 16.53% y 96.22% antes de colocar órdenes en 5.7100 o 5.7130. Estudie los cambios diarios de precios de RDNW en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Ridenow Group, Inc.?
El precio más alto de Ridenow Group, Inc. (RDNW) en el último año ha sido 5.7800. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 2.8500 - 5.7800, una comparación con 5.6300 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Ridenow Group, Inc. en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Ridenow Group, Inc.?
El precio más bajo de Ridenow Group, Inc. (RDNW) para el año ha sido 2.8500. La comparación con los actuales 5.7100 y 2.8500 - 5.7800 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de RDNW en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de RDNW?
En el pasado, Ridenow Group, Inc. ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 5.6300 y 96.22% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 5.6300
- Open
- 5.6300
- Bid
- 5.7100
- Ask
- 5.7130
- Low
- 5.1901
- High
- 5.7800
- Volumen
- 169
- Cambio diario
- 1.42%
- Cambio mensual
- 16.53%
- Cambio a 6 meses
- 96.22%
- Cambio anual
- 96.22%